Telese riapre il Parco delle Antiche Terme Jacobelli Gli amministratori di Forza Italia | Un orgoglio per la città

Il Parco delle Antiche Terme Jacobelli a Telese riapre dopo un anno di chiusura, causata dai lavori di restauro e recupero. Gli amministratori di Forza Italia definiscono questa riapertura un traguardo importante per la città. Durante l’intervento sono stati sistemati i percorsi, ripristinati gli arredi e migliorate le aree verdi. La riapertura segna il ritorno di uno dei luoghi più amati dai cittadini, simbolo della storia locale. La comunità si prepara a tornare a visitarlo.

Ad un anno dalla chiusura per consentire i lavori di recupero e valorizzazione, riapre ufficialmente il Parco delle Antiche Terme Jacobelli, uno dei luoghi più rappresentativi della storia e dell'identità di Telese Terme. Un intervento reso possibile grazie al finanziamento del Ministero della Cultura e alla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, che ha restituito alla comunità un bene simbolo completamente riqualificato e messo in sicurezza. Il vicesindaco di Telese Terme e Capogruppo di Forza Italia alla Rocca dei Rettori, Vincenzo Fuschini, insieme agli amministratori comunali di Forza Italia Tommaso Mortaruolo, Maria Venditti e Lorenza Di Lello, dichiarano: " L'inaugurazione del Parco delle Antiche Terme Jacobelli rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra comunità.

Immagini dal Sannio: le Terme di Telese e la rinomata acqua sulfureaLe Terme di Telese, situate nel cuore del Sannio, sono celebri per la qualità dell’acqua sulfurea, apprezzata fin dall’antichità per le sue proprietà benefiche.

