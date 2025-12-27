Milano Cortina la fiamma olimpica lungo le strade di Telese Terme
Tempo di lettura: 2 minuti La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attraversato oggi le strade di Telese Terme, unica città del Sannio oltre al capoluogo Benevento ad entrare nel percorso ufficiale della staffetta olimpica che copre oltre 12.000 km in tutta Italia verso l’apertura dei Giochi il 6 febbraio 2026. Il passaggio della torcia ha coinvolto le principali vie cittadine, con grande partecipazione di cittadini e visitatori, confermando il valore simbolico dell’evento e l’importanza di Telese Terme come comunità in grado di accogliere momenti di rilievo nazionale. A seguire l’evento presente il sindaco Giovanni Caporaso, che ha definito la giornata “un’emozione indescrivibile e un evento indimenticabile per la nostra città e per tutto il Sannio”, sottolineando come l’attraversamento della Fiamma rappresenti un riconoscimento per la vitalità civile e culturale di Telese Terme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Telese si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026: ecco il percorso
Leggi anche: Quali sono le strade di Napoli in cui passerà la fiamma olimpica di Milano Cortina: il percorso
Il 23 dicembre la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Napoli: le cose da sapere; Napoli accoglie la Fiamma Olimpica e Paralimpica Milano Cortina 2026; Passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 a Rivoli; Giochi invernali Milano-Cortina: passaggio della Fiamma olimpica il 29 dicembre 2025.
La fiamma olimpica di Milano-Cortina sarà in città il 2 gennaio, il percorso previsto - I dettagli della manifestazione sono stati annunciati dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore allo Sport, Patrizia Martelli, insieme al delegato provinciale del Coni, Adamo Scurti che è anche consigl ... ilpescara.it
Olimpiadi di Milano Cortina, Potenza attende la Fiamma Olimpica. Domani 28 dicembre la torcia attraverserà la città in un percorso di 8 km - Il Coni Basilicata è lieto di festeggiare il passaggio della Fiamma Olimpica in Basilicata, che fa da apripista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, un evento straordinario e unico no ... melandronews.it
LA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO CORTINA 2026 “FROSINONE – CASSINO – TELESE TERME – BENEVENTO” - La tappa parte da Frosinone, toccando poi Cassino, Telese Terme e si concluderà a Benevento, dove dalle ... tvsette.net
La fiaccola dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina domani pomeriggio è a Benevento. E' una splendida vetrina per la Città che ospita un simbolo di dialogo, fraternità e concordia tra i popoli, nella speranza che arrivi quella pace disarmata e disarmante - facebook.com facebook
Presentare l’accensione della torcia olimpica e del braciere di Milano Cortina nella mia città è stato qualcosa che va oltre il lavoro, oltre il palco, oltre il microfono. È stato orgoglio puro. Grazie a Napoli, che ancora una volta ha dimostrato di essere fiamma viva. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.