milano cortina la fiamma olimpica lungo le strade di telese terme

Tempo di lettura: 2 minuti La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 ha attraversato oggi le strade di Telese Terme, unica città del Sannio oltre al capoluogo Benevento ad entrare nel percorso ufficiale della staffetta olimpica che copre oltre 12.000 km in tutta Italia verso l’apertura dei Giochi il 6 febbraio 2026. Il passaggio della torcia ha coinvolto le principali vie cittadine, con grande partecipazione di cittadini e visitatori, confermando il valore simbolico dell’evento e l’importanza di Telese Terme come comunità in grado di accogliere momenti di rilievo nazionale. A seguire l’evento presente il sindaco Giovanni Caporaso, che ha definito la giornata “un’emozione indescrivibile e un evento indimenticabile per la nostra città e per tutto il Sannio”, sottolineando come l’attraversamento della Fiamma rappresenti un riconoscimento per la vitalità civile e culturale di Telese Terme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

