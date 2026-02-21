Teatro sold out per il generale Vannacci la nuova rockstar della politica

Il generale Vannacci ha attirato una grande folla, tanto da riempire il teatro fino all’ultima poltrona. L’evento ha suscitato molta attenzione, con centinaia di persone in piedi per ascoltare le sue parole. La serata ha visto una partecipazione record, dimostrando il suo forte seguito tra i sostenitori. La sua presenza ha acceso il dibattito pubblico, confermando il suo ruolo di figura di spicco nel panorama politico attuale. La serata si è conclusa con un lungo applauso.

Tutto esaurito al Pileo di Prata per il leader di Futuro Nazionale. Selfie e autografi che ricordano i tempi d'oro di Salvini Sold out. Come un concerto, anche se sul palco questa volta non c'era una rockstar ma un politico, ex militare. Il generale Roberto Vannacci ha carisma, piace, ed è uno dei pochi politici oggi in grado di riempire platee per esporre le sue idee. Sarà il suo carisma, sarà la curiosità per la novità, saranno i concetti di destra-destra o le controverse righe de "Il mondo al contrario" ma il generale volevano vederlo dal vivo quasi 1.000 persone. Ce l'hanno fatta "solo" 330, tutte quelle che il teatro Pileo di Prata poteva contenere.