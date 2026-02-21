Teatro amatoriale Prende il via la stagione

Il teatro amatoriale ha aperto la sua stagione al ‘Cicconi’, con cinque serate dedicate alle compagnie locali. La decisione dell’amministrazione comunale mira a coinvolgere più cittadini e valorizzare il teatro dialettale. La prima rappresentazione si svolge questa sera, attirando appassionati e famiglie della zona. La programmazione si concentra su spettacoli divertenti e tradizionali, portando in scena attori non professionisti. La città continua a investire nella cultura popolare e nel teatro di quartiere.

© Ilrestodelcarlino.it - Teatro amatoriale. Prende il via la stagione

Accanto alla stagione di prosa del ‘Cicconi’, e oltre alla stagione del teatro comico ‘Ten’ dell’auditorium ‘Giusti’ (patrocinata dal Comune), adesso si amplia l’offerta culturale della città con una stagione di teatro amatoriale e dialettale che prende il via stasera al ‘Cicconi’, che è stata varata dall’amministrazione comunale e che prevede cinque appuntamenti con compagnie teatrali del territorio. "Scopo dell’iniziativa – ha sottolineato l’assessore alla cultura Giovanni Martinelli – è confermare la vitalità del teatro elpidiense, offrendo opportunità anche per il tempo libero delle famiglie: difatti alcuni spettacoli saranno in proposta pomeridiana, così da consentire anche ad anziani e famiglie di vivere una domenica diversa".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Teatro Moderno di Tegoleto, torna il XXVI Concorso di Teatro Amatoriale Teatro Moderno di Tegoleto: i risultati del concorso di Teatro AmatorialeIl Teatro Moderno di Tegoleto ha ospitato con successo la prima fase del XXVI Concorso di Teatro Amatoriale, parte della stagione teatrale 202526 promossa dall’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. Fuori Stagione:un'Antei amatoriale per il sociale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Teatro amatoriale. Prende il via la stagione; A marzo conviene andare in teatro: cinque serate d’allegria; Al teatro Marrucino di Chieti è in scena la commedia Confetti a colazione; Al Teatro Lyrick di Assisi arriva Che disastro di commedia. +++ GUARDA LA DIRETTA +++ “Augusta …in scena” | Rassegna di Teatro Amatoriale. Presentazione del calendario eventi programmati (Conferenza Stampa) - facebook.com facebook