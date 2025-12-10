Teatro Moderno di Tegoleto | i risultati del concorso di Teatro Amatoriale
Il Teatro Moderno di Tegoleto ha ospitato con successo la prima fase del XXVI Concorso di Teatro Amatoriale, parte della stagione teatrale 2025/26 promossa dall’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. L’evento si è concluso domenica 7 dicembre, coinvolgendo appassionati e attori amatoriali in un appuntamento di grande rilevanza culturale.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – Si è concluso con grande successo domenica 7 dicembre il XXVI Concorso di Teatro Amatoriale nell’ambito della Stagione teatrale 202526 a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana. Durante la serata di premiazione, al Teatro Moderno di Tegoleto, sono stati assegnati i Premi per il Migliore spettacolo, Migliore regia, Migliore attrice e Migliore attore. La Giuria del XXVI Concorso di Teatro Amatoriale 2025 assegna all’unanimità il premio per il Migliore Spettacolo alla Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Al Teatro Moderno di Tegoleto, "Talenti sotto l’Albero 2025" - facebook.com Vai su Facebook
“Talenti sotto l’Albero 2025”. Galà di premiazione al Teatro Moderno di Tegoleto - L’iniziativa nasce dal desiderio dell’Amministrazione stessa di consegnare un riconoscimento a persone del territorio che si sono distinte nella loro vita ... Scrive msn.com
