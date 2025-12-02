Teatro Moderno di Tegoleto torna il XXVI Concorso di Teatro Amatoriale
Arezzo, 2 dicembre 2025 – Ultimo appuntamento con il XXVI Concorso di Teatro Amatoriale. Per la serata di premiazione domenica 7 dicembre, alle ore 16, al Teatro Moderno di Tegoleto andrà in scena la Compagnia Teatrale Micromega di Verona, vincitrice lo scorso anno, con “Morto un marito se ne fa un altro.” per la regia di Matteo Spiazzi. La commedia ha debuttato il 15 luglio 2024 al Cortile Montanari di Verona, nell’ambito della Rassegna nei Cortili, organizzata dal Comune di Verona. Dieci serate consecutive di spettacolo, che hanno visto passare quasi 2.000 spettatori, con un ampio consenso e con molte risate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
