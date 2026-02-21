Taxi-trappola a Monza | coltellata fuga e arresto per un complice

Un episodio di violenza ha coinvolto un tassista a Monza il 12 febbraio, quando due uomini lo hanno aggredito con un coltello all’interno di un’abitazione. La causa è stata una trappola organizzata, che ha portato alla fuga di uno dei complici e al successivo arresto dell’altro. La polizia ha intercettato il sospetto poco dopo, intervenendo rapidamente. L’indagine continua per chiarire i motivi dell’aggressione e identificare tutti i partecipanti.

Una Corsa in Taxi Svolta in Un Incubo: Aggressione a Monza e un Arresto. Un tassista è stato aggredito con un coltello a Monza lo scorso 12 febbraio mentre si trovava all'interno di un'abitazione con due uomini. L'aggressione è avvenuta dopo una normale richiesta di corsa, quando il cliente ha chiesto al tassista di accompagnarlo all'interno di un'abitazione con la promessa di un pagamento in contanti. Il 52enne, principale aggressore, è stato arrestato, mentre un complice di 51 anni è stato denunciato per detenzione di stupefacente. La giornata era iniziata come tante altre per il tassista monzese.