L’inseguimento con incidente a Sedrina | un arresto complice in fuga

Da ecodibergamo.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Sedrina, un inseguimento tra auto ha portato a un incidente e a un arresto. L’operazione si è svolta sulla SS470, culminando in un frontale tra i veicoli coinvolti. Le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare e rintracciare il conducente che è riuscito a fuggire. Restano in corso verifiche per chiarire i motivi dell’accaduto e le responsabilità.

L’OPERAZIONE. Inseguimento a forte velocità sulla Ss470, poi il frontale. Proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare l’uomo alla guida. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

