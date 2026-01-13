L’inseguimento con incidente a Sedrina | un arresto complice in fuga
Nella zona di Sedrina, un inseguimento tra auto ha portato a un incidente e a un arresto. L’operazione si è svolta sulla SS470, culminando in un frontale tra i veicoli coinvolti. Le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare e rintracciare il conducente che è riuscito a fuggire. Restano in corso verifiche per chiarire i motivi dell’accaduto e le responsabilità.
L’OPERAZIONE. Inseguimento a forte velocità sulla Ss470, poi il frontale. Proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare l’uomo alla guida. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
