L’inseguimento con incidente a Sedrina | un arresto complice in fuga

Nella zona di Sedrina, un inseguimento tra auto ha portato a un incidente e a un arresto. L’operazione si è svolta sulla SS470, culminando in un frontale tra i veicoli coinvolti. Le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare e rintracciare il conducente che è riuscito a fuggire. Restano in corso verifiche per chiarire i motivi dell’accaduto e le responsabilità.

