Taurano lutto cittadino e preghiera per l’addio al piccolo Domenico

A Taurano, la morte del piccolo Domenico ha portato dolore e preghiere tra i residenti. La comunità si è riunita per rendere omaggio al bambino, vittima di un tragico incidente stradale che ha sconvolto il paese. Le strade si sono svuotate e le porte delle case si sono chiuse in segno di lutto. La perdita ha lasciato un vuoto profondo tra amici e familiari, che continuano a cercare conforto in questo momento difficile.

Tempo di lettura: 2 minuti Taurano si è risvegliata immersa in un silenzio irreale, spezzato solo dalla notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Alle 9:20 di questa mattina, il cuore del piccolo Domenico ha smesso di battere, lasciando nel profondo sconforto non solo la comunità del Vallo di Lauro, ma l'Italia intera che aveva seguito con speranza la sua vicenda. Il sindaco Michele Buonfiglio, facendosi portavoce di un sentimento di vicinanza collettiva, ha scelto di annullare immediatamente la fiaccolata di solidarietà prevista per il pomeriggio. Il primo cittadino si è recato personalmente in ospedale per stringersi ai genitori, assicurando che l'amministrazione comunale resterà a completa disposizione della famiglia per ogni necessità o desiderio espresso in queste ore drammatiche.