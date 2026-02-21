Taurano in lutto per la scomparsa del piccolo Domenico

A Taurano, il dolore per la perdita del piccolo Domenico si fa sentire forte in tutta la comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto grande tra amici e vicini, che si sono riuniti spontaneamente per condividere il lutto. La Pro Loco ha pubblicato una lettera toccante, rivolta direttamente alla famiglia del bambino, ricordando il suo sorriso e la sua presenza vivace tra le strade del paese. La tristezza si percepisce in ogni angolo di Taurano.

TAURANO — Un paese intero si stringe nel silenzio e nella preghiera. Dopo la morte del piccolo Domenico, la comunità di Taurano affida il proprio cordoglio a una lettera pubblicata dalla Pro Loco: parole semplici e profonde rivolte direttamente al bambino e alla sua famiglia. «Caro Domenico, questa comunità oggi ti saluta con il cuore colmo di dolore e, allo stesso tempo, di gratitudine per la testimonianza di amore e di forza che hai lasciato», si legge nella nota. La Pro Loco ricorda il percorso affrontato dal piccolo e dai suoi genitori, seguito «in silenzio», passo dopo passo, con una vicinanza discreta ma costante.