Napoli in lutto | è morto il piccolo Domenico

Il piccolo Domenico, di soli sette anni, ha perso la vita a Napoli. La sua battaglia contro una grave malattia si è interrotta questa mattina alle 9.20, quando il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale Monaldi, dove era stato ricoverato dopo un trapianto effettuato a dicembre. La famiglia del bambino si trova in lutto e si prepara a ricordare il suo sorriso. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

È morto il piccolo Domenico. Alle ore 9.20 il cuore del bambino ha smesso di battere all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverato dopo il trapianto eseguito lo scorso 23 dicembre. A comunicarlo ai giornalisti in attesa davanti alla struttura è stato l’avvocato della famiglia: «Ho appena ricevuto la chiamata della signora. È finita. Ora devo andare sopra»Si chiude così la drammatica vicenda che aveva commosso l’Italia intera. Il cuore trapiantato a Domenico era risultato gravemente danneggiato. Secondo quanto emerso, l’organo sarebbe stato trasportato a contatto con ghiaccio secco, circostanza che ne avrebbe compromesso la funzionalità.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Napoli, l’avvocato: “Il piccolo Domenico è morto”L’avvocato annuncia che Domenico, il bambino di due anni e mezzo sottoposto a un trapianto di cuore a Napoli due mesi fa, è deceduto.

Napoli: alle 9,20 morto il piccolo Domenico, peggioramento improvvisoAlle 9,20 di oggi, il piccolo Domenico è deceduto a Napoli a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.