Meloni | L’Italia si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico

Il paese piange la perdita di Domenico, un bambino di dieci anni morto in un incidente stradale questa settimana. La sua famiglia e i cittadini si uniscono nel cordoglio, ricordando il suo sorriso e la passione per il calcio. La tragedia ha suscitato reazioni di solidarietà e richieste di maggiore sicurezza sulle strade. La notizia ha fatto il giro delle reti sociali, lasciando un vuoto in molte case. La comunità si prepara a ricordarlo con un minuto di silenzio.
«L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato». Con queste parole il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il cordoglio per la morte del bambino, affidando ai social un messaggio di vicinanza e partecipazione. Nel suo intervento, il premier ha rivolto un pensiero diretto alla famiglia: «Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio». Un messaggio che sottolinea la partecipazione dell’intero esecutivo al dolore dei genitori e dei familiari, in un momento di grande sofferenza.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
