Arianna Fontana ha vinto l’oro nello short track ai Giochi di Pechino. Con questa medaglia, diventa l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi invernali, portando a casa la sua dodicesima medaglia olimpica. Una vittoria che lei stessa ha sognato tante volte e che, finalmente, ha visto realizzarsi in un’ultima Olimpiade da ricordare.

Un'ultima Olimpiade così l'avrà sognata tante volte ma oggi, 10 febbraio, ha coronato il suo sogno (e quello del suo team) chiudendo in bellezza con la splendida medaglia d'oro nello short track: Arianna Fontana è ufficialmente nella storia di questo sport dove ha già vinto ben 12 medaglie ai Giochi olimpici invernali diventando, quindi, l'atleta italiana più medagliata di sempre nella competizione che si tiene ogni quattro anni. La carriera di Arianna Fontana. Nata a Sondrio nel 1990, tr a le varie medaglie vinte nella sua carriera ricordiamo i due ori sui 500 metri a Pyeonchang nel 2018 che poi ha bissato quattro anni dopo, Pechino 2022, per chiudere in bellezza con la staffetta mista a Milano-Cortina 2026 assieme agli altri compagni Pietro Sighel, Luca Spechenhauser ed Elisa Confortola.

© Ilgiornale.it - Arianna Fontana, chi è la regina dello short track

L’Italia conquista l’oro nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Arianna Fontana scrive la storia dello short track italiano.

