Allo IJssportcentrum di Tilburg, sede degli Europei 2026 di short track, l’Italia affronta un mix di emozioni: la riconferma di Arianna Fontana, presente in gara, e la perdita di Valcepina, che non potrà partecipare a Milano Cortina. La competizione segna un momento importante per il movimento italiano, tra successi e sfide, in vista dei prossimi grandi eventi internazionali.

Gioie e dolori per l’Italia sull’anello di ghiaccio dello IJssportcentrum di Tilburg, teatro degli Europei 2026 di short track. L’appuntamento in terra olandese era stato presentato come una tappa di avvicinamento all’evento clou della stagione, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, e ha restituito indicazioni tanto incoraggianti quanto amare per la spedizione azzurra. Il bilancio della rassegna continentale parla di otto medaglie complessive: due ori, due argenti e quattro bronzi. Un bottino significativo, impreziosito da affermazioni dal forte peso simbolico. Su tutte, il ritorno al successo di Arianna Fontana nei 1500 metri femminili. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, l’Italia ritrova Arianna Fontana agli Europei, ma perde Valcepina per Milano Cortina

Short track, l’Italia ritrova Arianna Fontana agli Europei di Tilburg, ma perde Valcepina per Milano Cortina

Allo IJssportcentrum di Tilburg si sono svolti gli Europei di short track 2026, segnando il ritorno di Arianna Fontana in maglia azzurra e la perdita di Valcepina in vista di Milano Cortina. Un evento che ha portato momenti di soddisfazione e sfide per la nazionale italiana, riflettendo l’andamento di questa disciplina tra successi e difficoltà.

LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: ORO per Arianna Fontana nei 1500! Sighel all’attacco nei 1000! Infortunio per Valcepina

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sulle gare e sui risultati. Arianna Fontana conquista l’oro nei 1500 metri, mentre Sighel si prepara per i 1000 metri. Aggiornamenti sulle condizioni di Valcepina e altri dettagli delle competizioni in corso. Resta con noi per tutte le notizie e gli sviluppi della giornata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Short track, l’Italia ritrova Arianna Fontana agli Europei, ma perde Valcepina per Milano Cortina - Gioie e dolori per l’Italia sull’anello di ghiaccio dello IJssportcentrum di Tilburg, teatro degli Europei 2026 di short track. oasport.it