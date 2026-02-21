Tassa rifiuti | a Monza arriva la tariffazione personalizzata

A Monza, la decisione di introdurre una tariffa rifiuti personalizzata deriva dalla necessità di ridurre lo spreco e incentivare il riciclo. Da tempo si discuteva di un sistema che premiasse chi produce meno rifiuti, mentre si cercava di trovare soluzioni più eque. Ora, i cittadini vedranno una bolletta più proporzionata alla quantità di immondizia che producono, con modalità di calcolo più trasparenti. La novità coinvolge anche le utenze domestiche e le attività commerciali della città.

A Monza era da anni che se ne parlava: una Tari “cucita” a persona (o a nucleo familiare). Si paga solo per quanta immondizia si produce. Un progetto importante che, nelle intenzioni, ha anche quello di cercare di combattere l’abbandono dell’immondizia che nella città di Teodolinda è diventata una vera e propria emergenza. Ma per farlo serve, ancora, qualche passo “burocratico” che non è certo di immediata realizzazione. A spiegarlo, durante il consiglio comunale di lunedì 16 febbraio, è stata proprio l’assessora all’Igiene Urbana Viviana Guidetti, incalzata dal consigliere di minoranza Paolo Piffer (Civicamente).🔗 Leggi su Monzatoday.it

Da oggi a Piacenza entra in vigore la Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) per la gestione dei rifiuti urbani.

