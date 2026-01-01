Al via la tariffazione puntuale per i rifiuti urbani | cosa cambia da oggi in città

Da oggi a Piacenza entra in vigore la Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) per la gestione dei rifiuti urbani. Questa nuova modalità di tariffazione mira a incentivare un comportamento più responsabile nella raccolta differenziata, attribuendo costi proporzionati alla quantità di rifiuti prodotti. L’introduzione della Tcp rappresenta un passo importante nel percorso di sostenibilità ambientale e di ottimizzazione del servizio di raccolta nella città.

A Piacenza entra in vigore ufficialmente la Tariffa Corrispettiva Puntuale (Tcp) del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2026 la Tari lascia il posto alla nuova modalità del servizio di gestione, calcolato sui rifiuti indifferenziati prodotti da chi risiede in città, sia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Al via la tariffazione puntuale per i rifiuti urbani: cosa cambia da oggi in città Leggi anche: Rifiuti: da gennaio si cambia. Addio Tari, c’è la tariffa puntuale Leggi anche: Oltre un centinaio i “furbetti” della Tari scovati con la tariffazione puntuale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rifiuti: dal 1 gennaio al via la TCP; Rifiuti, il 1° gennaio a Piacenza scatta la tariffa puntuale: sportello, contatti e a chi rivolgersi; Rifiuti, dal 1° gennaio in città scatta la tariffa puntuale; Nel 2026 entra pienamente in vigore la Tariffa puntuale sui rifiuti, come funziona a Modena. Al via la tariffazione puntuale per i rifiuti urbani: cosa cambia da oggi in città - Sostituisce la Tari ed è calcolata in base ai rifiuti indifferenziati ritirati a domicilio o smaltiti dai cittadini: chi gestisce il servizio a Piacenza e come funziona a partire dal 1 gennaio 2026 ... ilpiacenza.it

TARIFFA PUNTUALE, AL VIA A GENNAIO: 1,65 EURO PER OGNI CONFERIMENTO EXTRA - È uno degli elementi centrali della Tariffa corrispettiva puntuale che entrerà in vigore in città a partire dal 1° gennai ... tvqui.it

Rifiuti, il 1° gennaio a Piacenza scatta la tariffa puntuale: sportello, contatti e a chi rivolgersi - Il gestore della nuova tariffa e del rapporto con gli utenti sarà Iren Ambiente, che con il nuovo anno subentrerà a Ica: tutte le informazioni ... ilpiacenza.it

Continua la crescita della raccolta differenziata in Piemonte, Novara e Verbania in testa

Approvato lo stato finale dell’intervento finanziato con fondi regionali. L’assessore Severo Martini: “Un tassello decisivo per migliorare la gestione dei rifiuti nelle marine e avviare la tariffazione puntuale”. - facebook.com facebook

Quartu, si va verso la tariffa puntuale: il secco si pagherà a peso x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.