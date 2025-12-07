Addio alla Tari arriva la Tcp | come funziona la tassa puntuale sui rifiuti e come viene calcolata
Dal 1° gennaio 2026 Zola Predosa e Sasso Marconi abbandoneranno la Tari per adottare la Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp), il sistema che fa pagare in base alla quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito. L’obiettivo è spingere ulteriormente la raccolta differenziata: meno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Primo bilancio a più di un mese dall’addio al porta a porta. Rimane grande confusione sulla tariffa corrispettiva puntuale - facebook.com Vai su Facebook
Dal 1° gennaio 2026 quattro Comuni dell’Unione Faentina dicono addio alla TARI: arriva la Tariffa Corrispettiva Puntuale - Quattro Comuni dell’Unione della Romagna Faentina – Castel Bolognese, Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo – si preparano a dire addio alla TARI. Secondo ravennanotizie.it
HERA: A Sasso Marconi dal 1° gennaio 2026 arriva la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) - 328, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Da renonews.it
HERA: A Zola Predosa dal primo gennaio 2026 arriva la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP) - 328, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Secondo renonews.it