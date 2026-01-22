Ecco la programmazione televisiva di questa sera, giovedì 22 gennaio. Di seguito troverete una guida ai film e alle trasmissioni in onda sui principali canali in prima serata, con particolare attenzione alla visione dei Tartarughe Ninja. Una panoramica utile per scegliere con semplicità cosa guardare, senza inutili clamori o dettagli superflui.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 22 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 22 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Cast: Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner, Alan Ritchson, Noel Fisher, Whoopi Goldberg, Danny Woodburn, Jeremy Howard, Mos Def, Pete Ploszek Tartarughe Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) è un film del 2014 diretto da Jonathan Liebesman. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv giovedì 22 gennaio: Tartarughe Ninja

Guida TV Sky Cinema e NOW: M3GAN 2.0, Giovedi 22 Gennaio 2026Ecco la guida TV Sky Cinema e NOW per giovedì 22 gennaio 2026: alle ore 21.

Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 1° gennaio 2026Ecco cosa offrire la televisione questa sera, giovedì 1° gennaio 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 15 Gennaio, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 15 gennaio; Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 15 gennaio 2026; Guida Tv, giovedì 15 gennaio 2026: i programmi da non perdere oggi in chiaro e su Sky.

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 15 Gennaio, in prima serataStasera in TV, Giovedì 15 Gennaio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in c ... comingsoon.it

Stasera in tv giovedì 15 gennaio: Harry Potter e i doni della morte: Parte IEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 15 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma. 2anews.it

Buon Giovedi Ti risuona questa frase Ti aspetto in Diretta stasera! facebook