Quando usciranno i nuovi live-action di sonic e tartarughe ninja nei cinema

Le novità sui franchise cinematografici di Sonic e Teenage Mutant Ninja Turtles. Si intensificano le anticipazioni riguardanti il futuro delle due serie di successo dedicate rispettivamente a Sonic e alle Teenage Mutant Ninja Turtles. Dopo recenti annunci ufficiali, si delineano nuovi capitoli che rafforzano l’impatto di questi brand nel panorama cinematografico. Di seguito, una panoramica completa su prossime uscite, caratteristiche e innovazioni previste. nuove uscite e date di distribuzione. film dedicato all’universo di Sonic. Un nuovo film senza titolo ambientato nel Sonic Universe è stato inserito nella lista delle prossime produzioni di Paramount Pictures, con una data di uscita fissata per il 22 dicembre 2028. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Quando usciranno i nuovi live-action di sonic e tartarughe ninja nei cinema

