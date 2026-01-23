La Polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 36 anni sospettato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto alla droga sul territorio, e il procedimento è stato avviato sulla base di elementi raccolti dalle forze dell’ordine. L’arresto evidenzia l’impegno delle autorità nel combattere il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 36 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, transitando in viale Magna Grecia, hanno intercettato un pregiudicato tarantino di 36anni che viaggiava a bordo di un grosso scooter. L’andatura elevata e l’atteggiamento alquanto sospetto hanno incuriosito i poliziotti che hanno deciso di seguirlo a debita distanza senza farsi notare. Dopo poco, il 36enne si è fermato per incontrarsi con un giovane con il quale ha scambiato un piccolo involucro di cellophane con una banconota da 20 euro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, accusa: cocaina a domicilio, arrestato 36enne Polizia

