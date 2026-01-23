Taranto accusa | cocaina a domicilio arrestato 36enne Polizia
La Polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 36 anni sospettato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto alla droga sul territorio, e il procedimento è stato avviato sulla base di elementi raccolti dalle forze dell’ordine. L’arresto evidenzia l’impegno delle autorità nel combattere il traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 36 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I Falchi della Squadra Mobile, transitando in viale Magna Grecia, hanno intercettato un pregiudicato tarantino di 36anni che viaggiava a bordo di un grosso scooter. L’andatura elevata e l’atteggiamento alquanto sospetto hanno incuriosito i poliziotti che hanno deciso di seguirlo a debita distanza senza farsi notare. Dopo poco, il 36enne si è fermato per incontrarsi con un giovane con il quale ha scambiato un piccolo involucro di cellophane con una banconota da 20 euro. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
