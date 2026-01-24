Taranto accusa | tentato furto in casa Fermati sul terrazzo Carabinieri

Nella mattinata del 23 gennaio 2026, i Carabinieri di Taranto sono intervenuti prontamente, fermando due uomini di 30 e 61 anni, responsabili di un tentato furto in una residenza nel centro della città. L'intervento si è svolto sul terrazzo dell’immobile, impedendo che il reato proseguisse. L’arresto, eseguito dalla Sezione Radiomobile, sottolinea l’efficacia delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza urbana.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Alle prime ore del mattino di ieri 23 gennaio 2026, un rapido intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto ha portato all’arresto di due uomini, di 30 e 61 anni, entrambi di nazionalità straniera, presunti responsabili, in concorso tra loro, di un tentativo di furto all’interno di una palazzina situata in una via centrale del capoluogo jonico. L’operazione ha avuto origine dalla segnalazione di un cittadino che aveva notato due individui incappucciati introdursi furtivamente in uno stabile. La chiamata alla Centrale Operativa ha consentito l’immediato invio di una pattuglia dell’Arma, impegnata in servizio di prevenzione e controllo del territorio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

