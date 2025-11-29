Stop monopattini appello gestori | Ora serve un tavolo di confronto Bike sharing chiediamo il bando

Firenze, 29 novembre 2025 – Le due aziende che gestiscono il servizio di monopattini in sharing a Firenze – Bit e Bird – lanciano un appello all’amministrazione Funaro: aprire un tavolo di confronto immediato per salvare oltre 100 posti di lavoro, tutelare gli investimenti fatti in città e ripensare l’affidamento del servizio di bike sharing, oggi assegnato senza gara. Dal 1° aprile 2026, infatti, il servizio dei monopattini in sharing sarà dismesso, come deciso da Palazzo Vecchio dopo la fine della fase sperimentale e a causa – secondo quanto comunicato dal Comune – delle difficoltà legate all’obbligo del casco e a una gestione che ha mostrato diverse criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

