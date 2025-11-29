Stop monopattini appello gestori | Ora serve un tavolo di confronto Bike sharing chiediamo il bando
Firenze, 29 novembre 2025 – Le due aziende che gestiscono il servizio di monopattini in sharing a Firenze – Bit e Bird – lanciano un appello all’amministrazione Funaro: aprire un tavolo di confronto immediato per salvare oltre 100 posti di lavoro, tutelare gli investimenti fatti in città e ripensare l’affidamento del servizio di bike sharing, oggi assegnato senza gara. Dal 1° aprile 2026, infatti, il servizio dei monopattini in sharing sarà dismesso, come deciso da Palazzo Vecchio dopo la fine della fase sperimentale e a causa – secondo quanto comunicato dal Comune – delle difficoltà legate all’obbligo del casco e a una gestione che ha mostrato diverse criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Stop ai monopattini a Firenze: siete d'accordo? Ecco la decisione che genera polemica -> https://tinyurl.com/bdet9c66 - facebook.com Vai su Facebook
#Firenze, stop ai monopattini in #sharing vaielettrico.it/firenze-stop-a… Vai su X
Stop monopattini, appello gestori: “Ora serve un tavolo di confronto. Bike sharing, chiediamo il bando” - Assosharing, Bit e Bird al Comune: “A Firenze un centinaio di lavoratori rischiano il posto. Scrive lanazione.it
Stop ai monopattini, anche Legambiente contraria: "Grave passo indietro" - Proseguono le reazioni dopo la decisione di Palazzo Vecchio di fermare i mezzi in sharing, il gestore Bird: "Fatte proposte per il casco ma nessuna risposta" ... Riporta firenzetoday.it
Stop ai monopattini in sharing a Firenze, Legambiente: "Grave passo indietro verso mobilità sostenibile" - Firenze potrebbe dire addio al servizio di monopattini elettrici in sharing, con una decisione che diverrebbe definitiva il 1° aprile 2026 e che verrebbe ... Riporta gonews.it