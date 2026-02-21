tagliata da lama sul volto paura nello short track per la polacca sellier

Kamila Sellier è rimasta ferita dopo una caduta violenta nello short track, causata da un contatto tra le atlete. La polacca è stata colpita con una lama sul volto, fortunatamente senza conseguenze gravi. La scena ha suscitato preoccupazione tra i presenti, che hanno assistito a un episodio che poteva avere risvolti più gravi. La gara è stata interrotta temporaneamente per soccorrere Sellier, che si è rialzata subito.

Una clamorosa caduta multipla durante il quarto di finale della gara femminile dei 1.500 metri di short track poteva costare cara a Kamila Sellier. Nello scontro in pista, la polacca ha riportato un vistoso taglio sul volto, che le ha provocato un'importante perdita di sangue. Le immagini sono da brividi: durante la sesta manche uno scontro ad alta velocità ha interessato tre atlete. Kamila Sellier era nelle prime posizioni, intenta a dettare il ritmo e guidare il gruppo verso le fasi finali. Proprio nelle battute conclusive, l'equilibrio della manche si è spezzato. L'americana Santos-Griswold, nel tentativo di forzare un sorpasso o mantenere la posizione, ha innescato una carambola devastante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

