Short track olimpico da brividi | lama al volto per Sellier ha rischiato di perdere un occhio

Durante una gara di short track, Sellier ha subito una ferita al volto causata da una lama che le ha sfiorato un occhio, rischiando di perdere la vista. L'incidente è avvenuto durante la sesta manche, quando un contatto tra atleti ha provocato una carambola violenta. Le immagini mostrano un momento di grande tensione, con la polacca ferita e portata in ospedale. L’incidente ha interrotto la competizione e ha lasciato tutti senza parole.

Le immagini della carambola sono terribili: durante la sesta manche uno scontro ad alta velocità ha coinvolto la polacca (ferita e condotta in ospedale) e anche Arianna Fontana. L'azzurra, acciaccata, ce l'ha fatta a continuare qualificandosi per la finalissima.🔗 Leggi su Fanpage.it Bambino sordo pestato in biblioteca. “E il padre è stato massacrato, ha rischiato di perdere un occhio”Un bambino sordo di 13 anni è stato aggredito in biblioteca da un altro ragazzo, che lo ha preso per i capelli e l’ha sbattuto sul divano. Giorgia Meloni in tribuna d'onore al Forum di Assago per lo short track olimpicoGiorgia Meloni si trova al Forum di Assago perché ha deciso di seguire di persona le gare di short track. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026: 12 medaglie e sesta edizione a podio · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Milano-Cortina: chi è Lorenzo Previtali, il ventenne di Calusco ai quarti di finale dello short track; Olimpiadi Invernali, Italia d'argento nella staffetta femminile dello short track. Fontana e Sighel diretta short track: segui le finali pattinaggio velocità Milano-Cortina LIVEL'Italia protagonista all'Ice Skating Arena: fari puntati su Arianna e Pietro. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Short track, la staffetta donne vince l'argento nei 3000: Arianna Fontana da recordDelusione biathlon staffetta 4x6 km donne: solo 11° posto per Auchentaller, Carrara, Vittozzi e Wierer. Battuta d'arresto anche per il curling maschile. E' bronzo per Barp e Pellegrino che centrano pe ... rainews.it Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Ice Skating Arena Ore 21.30 Short track - Staffetta 5.000 m uomini ITALIA FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 - facebook.com facebook IL GRAN FINALE Il programma olimpico dello short track si conclude stasera alla Milano Ice Skating Arena! ore 20.15, 1500 metri femminili, quarti ore 21.02, 1500 metri femminili, semifinale ore 21.30, staffetta maschile 5000 metri, FINALE ore x.com