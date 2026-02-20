Milano Cortina incidente durante gara Fontana | Sellier tagliata da lama sul volto Cos’è successo
Durante la gara di short track a Milano Cortina, Sellier ha subito un taglio sul volto causato da una lama durante una caduta multipla. L’incidente è avvenuto nel quarto di finale dei 1.500 metri femminili, mentre le atlete si contendevano la corsa. Sellier è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale per controlli. La gara è stata temporaneamente sospesa, lasciando gli spettatori scioccati per l’accaduto.
(Adnkronos) – Clamorosa caduta multipla durante il quarto di finale della gara femminile dei 1.500 metri di short track, oggi venerdì 20 febbraio. Tre le atlete finite sul ghiaccio, inclusa la campionessa azzurra Arianna Fontana. Nell’incidente è rimasta ferita la pattinatrice polacca Kamila Sellier, soccorsa dai sanitari e portata via in barella, mentre la gara era stata interrotta. La gara è poi ricominciara, senza l’atleta infortunata e senza la statunitense Kristen Santos-Griswold, squalificata. Qualche problema per Arianna Fontana, che però è riuscita a tornare in pista, qualificandosi prima per la semifinale e poi per la finale.🔗 Leggi su Ildifforme.it
