ATP Rotterdam 2026 | è de Minaur-Auger-Aliassime la finale battuti Humbert e Bublik

Alex de Minaur ha conquistato la finale dell’ATP Rotterdam 2026 dopo aver battuto Hubert Humbert, mentre Felix Auger-Aliassime ha superato Bublik. De Minaur, che per la terza volta di fila si presenta in finale a Rotterdam, ha dimostrato continuità e determinazione nel torneo. Questa volta, però, l’australiano non sfiderà Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, come nelle edizioni precedenti. Felix Auger-Aliassime, invece, ha avuto una giornata difficile contro Bublik, ma alla fine si è qualificato per la finale, regalando un’occasione importante al canadese.

Per la terza volta consecutiva Alex de Minaur va a giocarsi la finale dell'ATP 500 di Rotterdam. L'australiano, stavolta, non avrà però di fronte Jannik Sinner o Carlos Alcaraz: sta per arrivare l'occasione, anche se il canadese Felix Auger-Aliassime non è poi tanto meglio visti i mesi recenti del nativo di Montreal e quanto visto quest'oggi. In particolare, nella prima semifinale i problemi di de Minaur sono abbastanza relativi. Contro il francese Ugo Humbert parte bene (break sull'1-1), poi annulla sei palle break tra quarto (quattro) e sesto game (due) prima di andare a mettere insieme il 6-4.