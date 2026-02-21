swinging mosca con andrea branzi un reportage tra fotografi e designer

Andrea Branzi ha pubblicato “Mosca 1962”, il suo quinto volume nella serie Time Travel, dopo aver esplorato archivi di fotografi e designer. La pubblicazione nasce da un lungo lavoro di ricerca tra immagini e documenti storici, con l’obiettivo di ricostruire un’epoca. La scelta di concentrarsi su Mosca negli anni Sessanta riguarda soprattutto le trasformazioni sociali e culturali di quel periodo. La presentazione del libro si svolgerà questa settimana in una libreria del centro.

Venticinquesimo titolo della fortunata collana Time Travel, Mosca 1962 di Andrea Branzi è l’ultimo frutto dell’attento lavoro di scavo tra gli archivi di fotografi e designer condotto negli ultimi anni dai tipi di Humboldt Books. Architetto e designer, Andrea Branzi - scomparso nell’ottobre del 2023 - è stato una delle figure più rilevanti e lucide della cultura italiana del secondo Novecento. Teorico del neomoderno, ritroviamo in questo volumetto fotografico un Branzi ventitreenne al seguito del fratello Piergiorgio, giornalista e corrispondente da Mosca per la Rai. Un giovane in cerca ancora di una sua personale strada e sopratutto all’inseguimento di quella rivoluzione proletaria che avrà tuttavia proprio nel mondo sovietico la sua definitiva capitolazione.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Fotografare il dolore: tra etica del reportage e responsabilità del gesto con lo smartphoneUn incidente stradale, pochi minuti di silenzio in attesa dei soccorsi, eppure in pochi secondi il dolore si trasforma in contenuto.

La designer londinese trasforma il corpo in una tela vivente dipinta con aerografo, tra estetica fantasy, erotismo e performance artisticaMia Violet, designer e artista londinese, utilizza l'aerografo per trasformare il corpo in una tela vivente.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.