Fotografare il dolore | tra etica del reportage e responsabilità del gesto con lo smartphone

Un incidente stradale, pochi minuti di silenzio in attesa dei soccorsi, eppure in pochi secondi il dolore si trasforma in contenuto. Le persone presenti scattano foto con lo smartphone, catturando immagini di un momento così delicato. La scena si ripete spesso, ma resta aperto il dibattito su cosa sia giusto e cosa invece no, quando si tratta di immortalare il dolore degli altri.

Un incidente stradale, pochi minuti di silenzio in attesa dei soccorsi, eppure in pochi secondi il dolore si trasforma in contenuto. È successo in una cittadina del nord Italia, dove un smartphone ha catturato l’immagine di una persona ferita, poi morta, mentre ancora non erano giunti i carabinieri. Il video è stato condiviso su più piattaforme social in meno di un’ora. Non c’è stato tempo per il lutto, solo per il click. La scena, ripresa da un passante, è diventata virale prima ancora che le autorità potessero intervenire. Non si tratta di un caso isolato. È la nuova normalità: la tragedia che diventa immediatamente spettacolo, alimentata da chi ha un telefono in mano e una connessione sempre attiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

