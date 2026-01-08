la designer londinese trasforma il corpo in una tela vivente dipinta con aerografo tra estetica fantasy erotismo e performance artistica

Mia Violet, designer e artista londinese, utilizza l'aerografo per trasformare il corpo in una tela vivente. La sua attività combina elementi di estetica fantasy, erotismo e performance artistica, creando opere che valorizzano la pelle come supporto espressivo. Intervistata da Dazed, Violet si distingue per la capacità di dipingere con precisione e creatività, offrendo una nuova prospettiva sull'arte del body painting.

N el mondo creativo e immaginifico di Mia Violet tutto può essere dipinto sulla pelle. La giovane designer e artista londinese, scoperta e intervistata da Dazed, è specializzata in body painting ad aerografo, strumento di pittura a spruzzo che utilizza aria compressa per nebulizzare il colore in modo fine e controllato. Mia è diventata famosa per le sue creazioni surreali e stravaganti. La designer trasforma il corpo in una tela vivente, creando costumi impossibili e mondi surreali dipinti direttamente sulla pelle: carne strappata, mostri emergenti simili a gargoyle e forme ibride in stile cyborg. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it

