Superlega la Sir Susa Scai dà spettacolo a Verona e conquista la vetta aritmetica

Il 21 febbraio, la vittoria della Sir Susa Scai a Verona ha portato la squadra in testa alla classifica. La squadra ha dominato con un gioco intenso e ha dimostrato di essere pronta per i playoff. Il successo è stato favorito da un miglioramento nella fase difensiva e da un attacco efficace. Questo risultato mette pressione alle avversarie e rende più interessante la sfida per il titolo. La squadra si prepara ora alle prossime partite con fiducia.

I bianconeri sciorinano una tra le migliori prestazioni stagionali nello scontro diretto e non potranno più essere raggiunti. C'è anche la qualificazione alla prossima Champions La data del 21 febbraio va cerchiata in rosso. Il motivo principale è che la Sir Susa Scai Perugia ha mandato un chiaro segnale al campionato: nella lotta scudetto che prenderà avvio i primi di marzo con i playoff vuole essere protagonista assoluta. Il coach di Fano può dunque sorridere: l'ultima gara, in programma Grottazzolina (già retrocessa da diverse settimane) mercoledì sera al PalaBarton, può essere affrontata alla stregua di una passerella.