Superlega la Sir Susa Scai Perugia guarda al 2026 Sirci | Avanti così

La Sir Susa Scai Perugia si prepara alla stagione 2026, affrontando con determinazione le sfide del calendario e gli imprevisti fisici. Nonostante le difficoltà, la squadra ha mantenuto un percorso positivo, confermando l’impegno e l’ambizione di continuare a crescere. Il presidente Sirci ha sottolineato l’importanza di questa fase, puntando a consolidare i risultati e a proseguire sulla strada del successo con continuità.

Che fosse un'annata complessa sotto il profilo del calendario era risaputo, ma la Sir Susa Scai Perugia, malgrado i contrattempi sul piano fisico non siano mancati, è riuscita a districarsi benissimo. La prima delle cinque competizioni in palio è stata portata a casa, la seconda invece è lì.

