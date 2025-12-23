Oltre il sangue di Cava de’ Tirreni | non chiamatelo raptus non chiamatela follia
Le luci di Natale a Cava de’ Tirreni quest’anno non illuminano la festa, ma proiettano ombre lunghe su via Ragone. La morte di Anna Tagliaferri, uccisa con una ferocia che toglie il fiato, non è “soltanto” l’ennesima cronaca di una tragedia familiare. È l’ennesimo atto di un copione che non riusciamo, o non vogliamo, smettere . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
Leggi anche: Cava de’ Tirreni, la Polizia arresta un uomo con oltre 4 kg di stupefacenti
Leggi anche: SuperEnalotto: a Cava de’ Tirreni (SA) centrato un “5” da oltre 16mila euro
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
++ DONAZIONI DI SANGUE, L’AFDS CHIUDE IL 2025 OLTRE GLI OBIETTIVI ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/friuli/donazioni-sangue-afds-bilancio-oltre-obiettivi-20-dicembre-2025/ #do - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.