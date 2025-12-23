Oltre il sangue di Cava de’ Tirreni | non chiamatelo raptus non chiamatela follia

Le luci di Natale a Cava de’ Tirreni quest’anno non illuminano la festa, ma proiettano ombre lunghe su via Ragone. La morte di Anna Tagliaferri, uccisa con una ferocia che toglie il fiato, non è “soltanto” l’ennesima cronaca di una tragedia familiare. È l’ennesimo atto di un copione che non riusciamo, o non vogliamo, smettere . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Oltre il sangue di Cava de’ Tirreni: non chiamatelo raptus, non chiamatela follia

