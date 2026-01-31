Lambrusco | le dodici anime di un vino che sfida i pregiudizi

Quando si versa un bicchiere di Lambrusco, non si sta solo aprendo una bottiglia di vino frizzante. È un viaggio tra dodici anime diverse, tutte capaci di sorprendere chi lo prova. Questo vino, spesso sottovalutato, si rivela più complesso e variegato di quanto si pensi. Eppure, ancora oggi, molti lo associano solo a un’immagine leggera e poco impegnativa. Ma basta un sorso per capire che il Lambrusco ha molto di più da offrire.

Quando versi nel calice un Lambrusco, non stai semplicemente aprendo una bottiglia di vino frizzante. Stai liberando una storia millenaria che affonda le radici nella terra emiliana, un mosaico di dodici varietà che raccontano sfumature così diverse da sembrare quasi inconciliabili. Dal rosato tenue e profumato del Sorbara al rosso rubino intenso del Grasparossa, passando per le note speziate del Barghi e la tannicità vigorosa del Maestri, il Lambrusco è un universo da esplorare, non un semplice vino da etichettare. Eppure, nonostante sia il vino rosso italiano più venduto al mondo con oltre quattrocento milioni di bottiglie prodotte nel 2016, il Lambrusco porta ancora il peso di un pregiudizio: quello di essere un "vinello" economico, dolciastro, destinato ai palati meno esigenti.

