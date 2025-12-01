Comunicato Stampa I lavoretti dei bambini saranno donati ai piccoli pazienti dell’Ospedale San Pio per portare sorrisi e colori durante le feste A Faicchio il Natale arriva con un dono speciale, fatto di creatività, colori e soprattutto di cuore. Il . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Faicchio, Natale di solidarietà con un laboratorio creativo