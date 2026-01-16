L’arte come linguaggio universale per contrastare ogni forma di discriminazione. È questo il senso profondo di " No Labels ", il concorso di disegno e fotografia rivolto agli studenti delle scuole secondarie di Casalecchio di Reno, invitati a raccontare attraverso le immagini il valore dell’inclusione. Un modo innovativo per dare voce alle nuove generazioni e per valorizzare le differenze come una ricchezza comune, attraverso immagini in grado di cambiare il modo di guardare il mondo, nate proprio dallo sguardo autentico e dall’espressione artistica dei più giovani. Per partecipare al concorso, i ragazzi sono chiamati a scegliere una delle due categorie proposte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arte per l’inclusione, il contest degli studenti

Leggi anche: “L’arte dell’inclusione: la prossimità delle differenze”: incontro con gli studenti

Leggi anche: Perché il 44,2% degli studenti con disabilità abbandona? L’allarme Eurostat sull’inclusione che non funziona

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Arte, inclusione e cooperazione europea Il Liceo Artistico dell’IISS “Luigi Russo” di Monopoli ha partecipato alla mostra d’arte inclusiva “Arte per tutti e con tutti – Confluenze creative”, inaugurata martedì 13 gennaio 2026 presso lo spazio espositivo facebook