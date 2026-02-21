Studentessa segnalata ai servizi sociali dopo aver partecipato alla protesta

Una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali dopo aver preso parte a una protesta degli operai di L'Alba. La ragazza ha esposto uno striscione e ha urlato slogan contro le condizioni di lavoro dell’azienda. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che l’hanno identificata tra i manifestanti. La situazione ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione e sui limiti dell’impegno giovanile. La vicenda resta sotto osservazione.

L'attacco dei Sudd Cobas: "Inaccettabile”. Collettivo annuncia un'assemblea per il 1° Marzo “Una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per aver partecipato ad una protesta degli operai de L'Alba. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa che si è tenuta oggi davanti al Liceo Machiavelli Capponi perché ad Haji e alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà. Manifestare è un diritto protetto dalla Costituzione. Siamo di fronte ad un atto intimidatorio”. Lo hanno dichiarato i sindacalisti Sudd Cobas, ponendo l'accento su una studentessa di origini nordafricane che ha partecipato alle iniziative organizzate dal sindacato a favore degli operai della stireria L'Alba di Montemurlo (e degli operai, in gran parte pakistani, che non percepiscono a quanto pare lo stipendio da mesi). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Urla e minacce alla moglie: sospeso l'affidamento in prova ai servizi sociali, l'uomo viene arrestatoUn uomo, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dopo aver rivolto minacce e urla alla moglie.

Ladispoli, la Cittadella della solidarietà: dal bene confiscato alla mafia ai nuovi servizi socialiA Ladispoli, un bene confiscato alla mafia diventa un centro di servizi sociali.

