Cuore bruciato il piccolo Domenico non è compatibile con un nuovo trapianto

Il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito, è stato svegliato. Un equipe medica di altissimo livello, composta da cardiochirurghi provenienti da tutta Italia, ha valutato il suo caso per comprendere se sia possibile procedere al trapianto di un nuovo organo. Una decisione che arriva a 55 giorni dal primo intervento subito dal piccolo. Un trapianto necessario a donare una nuova vita al piccolo, nato con una grave patologia cardiaca. Il nuovo organo, però, non avrebbe mai cominciato a battere in autonomia. Il minore è stato dunque attaccato ad un ECMO, un macchinario cuore-polmoni, necessario a tenerlo in vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Napoli, Domenico potrà riavere speranza: trovato nuovo cuore compatibile dopo il trapianto fallito.Domenico può tornare a sperare dopo che i medici dell’ospedale Monaldi di Napoli hanno trovato un cuore compatibile per il suo trapianto, dopo il fallimento del primo intervento.

Napoli: Nuova Speranza per Domenico, Compatibile un Cuore, Indagine sul Trapianto Precedente in Corso.Domenico, il bambino napoletano di 8 anni, riceve una nuova speranza di vita dopo che i medici hanno avviato un’indagine sul suo precedente trapianto cardiaco, che si sospetta abbia causato complicazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, il caso del Cuore Bruciato: ore decisive per il piccolo. oggi è trapiantabile. Chiesta una terza opinione; Il cuore bruciato, il trapianto fallito. Corsa contro il tempo per salvare il piccolo Tommaso; La mamma del bambino con il cuore bruciato: Sta peggiorando ma continua a lottare perché è un piccolo guerriero. Ho ancora speranza; Ore di ansia per il bambino che ha ricevuto un cuore bruciato, il legale della famiglia: Il piccolo Tommaso non può più essere sottoposto al trapianto. Ma la madre non smette di sperare.

Bimbo del cuore bruciato, c’è un nuovo organo disponibile. Valutazione rimandata a mercoledì con l’Heart team di espertiConvocata d'urgenza la madre del piccolo ricoverato al Monaldi. Il legale: C'è un cuore compatibile, in serata la decisione ... ilfattoquotidiano.it

Bambino col cuore bruciato, uno dei superesperti al Monaldi: «Intervento bis è rischioso. Ma il cervello non ha danni»«Un intervento bis sarebbe molto pericoloso. Ma se il cervello non è compromesso, allora tutto resta possibile». Tra i massimi esperti italiani di cardiochirurgia ... ilmattino.it

Bimbo col cuore "bruciato": gli esperti al Monaldi dicono no al nuovo trapianto x.com

Bimbo col cuore "bruciato": gli esperti al Monaldi dicono no al nuovo trapianto Link nei commenti facebook