Il cuore del piccolo Domenico e il significato della vita davanti alla sua fragilità
Il cuore di Domenico, un bambino di pochi mesi, ha avuto un arresto improvviso, spingendo i medici a intervenire d’urgenza. La sua famiglia vive un momento difficile, tra speranze e timori. La sua condizione fragile ha portato alla luce quanto sia sottile il confine tra salute e malattia nei piccoli. La vicenda di Domenico fa riflettere sulla vulnerabilità dei più piccoli e sulla necessità di attenzione costante. La speranza ora è che possa superare questa difficile prova.
La vicenda del piccolo Domenico è una di quelle che non si leggono soltanto: si subiscono. Ti entrano dentro, si sistemano in un angolo del petto e restano lì, come un peso che non sai nominare. Un bambino nato con un cuore fragile. Due anni di attesa, di controlli, di ospedali, ma anche di sorrisi, giochi, carezze, fotografie scattate per fermare la felicità quando passa troppo in fretta. Due anni vissuti non come un conto alla rovescia, ma come un dono quotidiano. Perché i bambini, anche quando la vita è appesa a un filo, riescono a essere interi. Non vivono “in attesa”: vivono e basta. Poi arriva la chiamata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
