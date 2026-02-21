Straziante Olimpiadi le lacrime del campione azzurro | quelle parole che fanno male

Federico Pellegrino ha lasciato il podio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 per un problema di salute. Il campione azzurro si è ritirato dalla gara dei 50 km di sci di fondo a Tesero, dopo aver accusato una forte influenza. Le sue lacrime e le parole commosse hanno raccontato la delusione di un atleta che desiderava rappresentare l’Italia in questa grande manifestazione. La sua assenza ha lasciato un vuoto tra i tifosi e gli appassionati.

