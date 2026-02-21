Straziante Olimpiadi le lacrime del campione azzurro | quelle parole che fanno male
Federico Pellegrino ha lasciato il podio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 per un problema di salute. Il campione azzurro si è ritirato dalla gara dei 50 km di sci di fondo a Tesero, dopo aver accusato una forte influenza. Le sue lacrime e le parole commosse hanno raccontato la delusione di un atleta che desiderava rappresentare l’Italia in questa grande manifestazione. La sua assenza ha lasciato un vuoto tra i tifosi e gli appassionati.
Finale amaro alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 per Federico Pellegrino, costretto a rinunciare alla 50 km di sci di fondo a Tesero a causa di uno stato influenzale. La gara regina del programma nordico si è così chiusa senza uno dei protagonisti più attesi dal pubblico italiano. Il fondista valdostano, 35 anni, non è riuscito a presentarsi al via della maratona conclusiva dei Giochi. Una decisione sofferta, maturata dopo giorni difficili dal punto di vista fisico, che ha privato i tifosi azzurri di uno degli atleti simbolo dello sci nordico italiano. A comunicare la rinuncia è stato lo stesso Pellegrino con una lettera aperta ai tifosi, diffusa attraverso i canali della Federazione Italiana Sport Invernali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
