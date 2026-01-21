Durante il funerale del padre, Stefano De Martino ha mostrato grande emozione, pronunciando parole che hanno toccato il cuore di tutti. La perdita di Enrico, avvenuta a 61 anni dopo una lunga malattia, ha segnato profondamente il ballerino e conduttore, che ha condiviso con commozione i momenti di dolore e ricordo. Un’occasione per riflettere sul valore della famiglia e del ricordo, in un momento di grande delicatezza.

Stefano De Martino ha partecipato in lacrime al funerale del padre Enrico, scomparso a 61 anni dopo una lunga malattia che negli ultimi mesi ne aveva aggravato le condizioni. L’addio si è svolto ieri nella Chiesa di San Michele, sulla collina di San Alfonso a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un luogo dal forte valore simbolico per la famiglia De Martino: proprio in quella chiesa Enrico e Maria Rosaria si erano sposati anni fa. Un cerchio che si chiude, tra ricordi, affetti e una comunità stretta attorno al dolore dei familiari. Durante l’ omelia, il sacerdote ha pronunciato parole che hanno profondamente toccato i presenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Ora danza…". Le lacrime di Stefano De Martino al funerale del papà: quelle parole, bellissime

Stefano De Martino, le lacrime e le parole in tv per il papà che ora non c’è piùIl 19 gennaio, Stefano De Martino ha condiviso pubblicamente il dolore per la perdita di suo padre, Enrico.

