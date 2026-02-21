Strasburgo-Lione domenica 22 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lo scontro tra Strasburgo e Lione si è concluso con un pareggio, causato dalla buona difesa di entrambe le squadre. O'Neill e Fonseca hanno schierato formazioni aggressive per conquistare i tre punti. La partita, giocata domenica sera, ha visto numerose occasioni da rete e un ritmo intenso fin dai primi minuti. La sfida ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo, mentre le squadre cercavano di conquistare punti importanti in classifica.

Si chiude il turno numero 23 di Ligue1 con la sfida tra lo Strasburgo di O'Neill e il Lione di Fonseca. Gli alsaziani hanno impattato al Velodrome contro una squadra ancora in crisi e senza allenatore, rischiando comunque di fare il colpaccio. La classifica rimane eccellente anche se i sogno Champions si allontana. I Gones hanno regolato il Nizza portando a 14 la serie di vittorie.