Domenica sera, i campioni in carica del Paris Saint Germain affrontano lo Strasburgo in una partita che potrebbe riservare sorprese. Luis Enrique deve fare a meno di Kvaratskhelia, e questo potrebbe complicare la strategia degli ospiti. I parigini, ancora vicini alla qualificazione agli ottavi di Champions, cercano punti importanti in Ligue 1 per non perdere terreno. La sfida si gioca alle 20:45, con i tifosi pronti a tifare e aspettarsi un match teso e ricco di emozioni.

Fermati in casa dal Newcastle ad un passo dagli ottavi di finale i campioni uscenti del Paris Saint Germain chiudono questo ventesimo turno di Ligue1 sul campo dello Strasburgo. Praticamente O’Neill ha ripreso la squadra laddove l’aveva lasciata Rosenior: 3 vittorie in altrettante gare tra coppa di Francia e campionato e squadra tornata in piena corsa anche per il quarto posto. Contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Strasburgo-Paris Saint Germain (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Luis Enrique rischia in Alsazia senza Kvaratskhelia

Questa domenica sera il PSG di Luis Enrique scende in campo in Alsazia contro lo Strasburgo.

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45 si svolge il derby parigino tra Paris Saint Germain e Paris FC, una sfida rara in Ligue 1 a distanza di 35 anni dall’ultima volta.

Pronostico Strasburgo vs Paris Saint-Germain – 1 Febbraio 2026Il confronto di Ligue 1 tra Strasburgo e Paris Saint-Germain si giocherà il 1 Febbraio 2026 alle 20:45 allo Stadio de la Meinau. Una cornice classica per una ... news-sports.it

Ligue 1 2025-2026: Strasburgo-PSG, le probabili formazioniAlle ore 20.45 di domenica il PSG fa visita allo Strasburgo, imbattuto da quattro partite in Ligue 1: in caso di vittoria, i parigini tornano primi. sportal.it

