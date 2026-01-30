Strasburgo-Paris Saint Germain domenica 01 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Luis Enrique rischia in Alsazia senza Kvaratskhelia

Domenica sera, i campioni in carica del Paris Saint Germain affrontano lo Strasburgo in una partita che potrebbe riservare sorprese. Luis Enrique deve fare a meno di Kvaratskhelia, e questo potrebbe complicare la strategia degli ospiti. I parigini, ancora vicini alla qualificazione agli ottavi di Champions, cercano punti importanti in Ligue 1 per non perdere terreno. La sfida si gioca alle 20:45, con i tifosi pronti a tifare e aspettarsi un match teso e ricco di emozioni.

Fermati in casa dal Newcastle ad un passo dagli ottavi di finale i campioni uscenti del Paris Saint Germain chiudono questo ventesimo turno di Ligue1 sul campo dello Strasburgo.  Praticamente O’Neill ha ripreso la squadra laddove l’aveva lasciata Rosenior: 3 vittorie in altrettante gare tra coppa di Francia e campionato e squadra tornata in piena corsa anche per il quarto posto. Contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Strasburgo-Paris Saint Germain (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Luis Enrique rischia in Alsazia senza Kvaratskhelia

Questa domenica sera il PSG di Luis Enrique scende in campo in Alsazia contro lo Strasburgo.

