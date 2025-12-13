Piano triennale degli investimenti per le opere del 2026 previsti quasi 10 milioni di euro
Il piano triennale degli investimenti 2026 di Osimo prevede quasi 10 milioni di euro destinati a nuove opere pubbliche. Approvato dal consiglio comunale, il documento sarà allegato al bilancio di previsione in discussione il 29 dicembre, definendo le priorità e le modalità di intervento per il prossimo triennio.
OSIMO – Al bilancio di previsione che andrà al voto nel consiglio comunale del 29 dicembre sarà allegato, come da legge, il piano triennale degli investimenti che ammonta a 12.681.025 euro, di cui 9,6 milioni per il 2026. Per le manutenzioni stradali, che sono la priorità emersa nelle assemblee. Anconatoday.it
Opere a Vernio, il piano triennale. Investimenti per 8 milioni di euro. Sarà presentato in tutte le frazioni - Sono stati approvati nell’ultima seduta del 2024 dal Consiglio comunale di Vernio il bilancio triennale 2025- lanazione.it
Riccione, ecco il bilancio: "Non aumentiamo le tasse, conti stabili" - La giunta comunale di Riccione ha presentato il Bilancio di previsione 2026 e il Piano triennale delle opere pubbliche 2026- altarimini.it
Paistom, bilancio e piano triennale delle opere pubbliche tra i punti all’ordine del giorno - facebook.com facebook
Partecipa al terzo e ultimo webinar del ciclo formativo sull’aggiornamento 2026 e sui principali temi del Piano Triennale per l'Informatica nella PA I temi: l’uso dei dati e dell’intelligenza artificiale nelle PA 16 dicembre, ore 11:00 Iscriviti: agid.gov.it/it/notizie/ x.com
L'AMMINISTRAZIONE FUSARO VARA IL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE | 26/01/2023