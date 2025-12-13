Piano triennale degli investimenti per le opere del 2026 previsti quasi 10 milioni di euro

Il piano triennale degli investimenti 2026 di Osimo prevede quasi 10 milioni di euro destinati a nuove opere pubbliche. Approvato dal consiglio comunale, il documento sarà allegato al bilancio di previsione in discussione il 29 dicembre, definendo le priorità e le modalità di intervento per il prossimo triennio.

OSIMO – Al bilancio di previsione che andrà al voto nel consiglio comunale del 29 dicembre sarà allegato, come da legge, il piano triennale degli investimenti che ammonta a 12.681.025 euro, di cui 9,6 milioni per il 2026. Per le manutenzioni stradali, che sono la priorità emersa nelle assemblee. Anconatoday.it

