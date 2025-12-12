Chiusura notturna sulla Strada provinciale 12 per i lavori al ponte Agrò | percorso alternativo e massima sicurezza

È in corso un intervento di rinnovo del ponte Agrò sulla Strada provinciale 12 a Sant’Alessio Siculo, con chiusure notturne per garantire la sicurezza. Sono stati predisposti percorsi alternativi per minimizzare i disagi, mentre i lavori proseguono per ripristinare un'infrastruttura di importanza strategica nella zona.

A Sant’Alessio Siculo prosegue il cantiere per il rifacimento del ponte Agrò, infrastruttura strategica lungo la S.S.114 “Orientale Sicula”. Per consentire alla ditta esecutrice, Cosedil SpA, di operare in piena sicurezza, la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Grandi opere stradali: decisa la chiusura notturna a Pollenzo dal 15 al 19 dicembre per completare l'Asti-Cuneo >>> https://www.gazzettadalba.it/?p=440326 - facebook.com Vai su Facebook

CONCLUSO Autostrada #A32 Torino-Bardonecchia Chiusura notturna per lavori tra Susa-Autoporto e Oulx Est in direzione Bardonecchia dal 05.12.2025 al 06.12.2025 ore 05:00 Vai su X

Interventi sulle provinciali nel Torinese: riasfaltatura conclusa a Gassino e nuova chiusura programmata a Settimo Vittone - La manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 122 a Gassino si è chiusa prima del previsto, consentendo di archiviare con qualche giorno d’anticipo un intervento che aveva imposto diverse lim ... giornalelavoce.it scrive

Prorogata la chiusura della SP 9 “Gargnano–Valvestino–Magasa” per lavori urgenti - Prorogata la chiusura da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre, dalle 8 alle 17 per tutti gli utenti; senso unico alternato nelle ore serali e notturne. Secondo quibrescia.it

Strade da paura al danno la beffa, chiusura e doppi disagi

Video Strade da paura al danno la beffa, chiusura e doppi disagi Video Strade da paura al danno la beffa, chiusura e doppi disagi