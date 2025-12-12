Chiusura notturna sulla Strada provinciale 12 per i lavori al ponte Agrò | percorso alternativo e massima sicurezza

È in corso un intervento di rinnovo del ponte Agrò sulla Strada provinciale 12 a Sant’Alessio Siculo, con chiusure notturne per garantire la sicurezza. Sono stati predisposti percorsi alternativi per minimizzare i disagi, mentre i lavori proseguono per ripristinare un'infrastruttura di importanza strategica nella zona.

A Sant’Alessio Siculo prosegue il cantiere per il rifacimento del ponte Agrò, infrastruttura strategica lungo la S.S.114 “Orientale Sicula”. Per consentire alla ditta esecutrice, Cosedil SpA, di operare in piena sicurezza, la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

