Camion in bilico e pericolante sulla Onanese strada chiusa ad Acquapendente

Giovedì 8 gennaio, intorno alle 16, un autotreno è rimasto in bilico sulla strada provinciale 49 (Onanese) ad Acquapendente, rendendo la strada chiusa al traffico. L’incidente ha provocato l’interruzione temporanea della viabilità tra Acquapendente e Onano, senza comunque risultare feriti. La zona è sotto controllo e si stanno valutando le operazioni di rimozione del mezzo per ripristinare la normale circolazione.

Autotreno in bilico in posizione pericolante sulla Onanese ad Acquapendente. È successo intorno alle 16 di giovedì 8 gennaio e la strada provinciale 49, che collega Acquapendente a Onano, è stata interrotta e resa non percorribile.Il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, si è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Cassia chiusa ad Acquapendente per incidente: un camion è finito fuori strada Leggi anche: Albero pericolante sulla strada, chiusa al traffico la Statale 229 a Fontaneto La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Camion in bilico sulla strada del Monte Baldo. Il video dell'intervento - Intervento spettacolare sull'altopiano di Brentonico per recuperare un camion carico di asfalto finito fuori strada sulla provinciale tre del Monte Baldo. rainews.it SALE SUL MURETTO E RESTA IN BILICO: AUTISTA 58ENNE IN CODICE GIALLO BERGAMO. Questa mattina, 23 dicembre, verso le 9 in via Petos a Ponteranica, un camion è finito sul muretto di pietre che delimita la strada. La motrice è rimasta in bilico, sop - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.