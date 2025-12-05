Empoli dice addio a Roberto Landi ha scritto la storia dell’imprenditoria Pilastro nella moda
Empoli (Firenze), 5 dicembre 2025 – Per un malore, nonostante le cure dei medici, se n’è andato mercoledì sera, all’età di 88 anni, Roberto Landi: uno dei più importanti imprenditori del settore della moda, uno degli assi portanti, storici e attuali, della nostra economia. L’imprenditore ha dimostrato, nella sua attività, nell’impresa, di saper coniugare la presenza sul territorio di un’azienda importante, con una visione lungimirante (fu tra i creatori, e guida, di Promomoda, consorzio di imprese per la partecipazione alle mostre di settore e per l’export) per il futuro delle confezioni. Sammontana dice addio a Loriano Bagnoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
?Vincenzo Vivarini si presenta alla stampa dopo la pesante sconfitta di Empoli "A Bari non si dice di no, ho già individuato le problematiche lavoriamo per risolverle" - facebook.com Vai su Facebook
Empoli dice addio a Roberto Landi, ha scritto la storia dell’imprenditoria. “Pilastro nella moda” - L’attività della “confezione Landi“ iniziò nel 1948 in piazza Matteotti dal progetto del padre Lando che avviò la produzione di camicie ... Secondo lanazione.it