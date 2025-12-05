Empoli dice addio a Roberto Landi ha scritto la storia dell’imprenditoria Pilastro nella moda

Empoli (Firenze), 5 dicembre 2025 – Per un malore, nonostante le cure dei medici, se n’è andato mercoledì sera, all’età di 88 anni, Roberto Landi: uno dei più importanti imprenditori del settore della moda, uno degli assi portanti, storici e attuali, della nostra economia. L’imprenditore ha dimostrato, nella sua attività, nell’impresa, di saper coniugare la presenza sul territorio di un’azienda importante, con una visione lungimirante (fu tra i creatori, e guida, di Promomoda, consorzio di imprese per la partecipazione alle mostre di settore e per l’export) per il futuro delle confezioni. Sammontana dice addio a Loriano Bagnoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

