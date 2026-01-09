Guardia Sanframondi il centro storico riparte dal progetto ‘Case a 1 euro’

Il Comune di Guardia Sanframondi ha avviato il progetto “Case a 1 euro” per valorizzare il centro storico e recuperare immobili inutilizzati. L'iniziativa mira a contrastare il degrado e favorire la rinascita del cuore antico del paese, offrendo opportunità di riqualificazione e sviluppo locale. Questo intervento rappresenta un passo importante per rivitalizzare il patrimonio storico e attrarre nuovi residenti.

Il Comune punta a recuperare immobili inutilizzati e a valorizzare il cuore antico del paese Il Comune di Guardia Sanframondi ha ufficialmente avviato l'iniziativa "Case a 1 euro", un progetto pensato per affrontare il degrado e lo spopolamento del centro.

La consigliera di Guardia Sanframondi: “Contro lo spopolamento aiutiamo chi ripara e fa rinascere i paesi perduti dell’Italia più autentica” - facebook.com facebook

