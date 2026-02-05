Roma | tutti i musei del centro storico gratuiti per i residenti dal 1° settembre

Da oggi, i residenti di Roma possono entrare gratis nei musei del centro storico. Il nuovo sistema tariffario, entrato in vigore il 5 febbraio 2026, permette ai cittadini di visitare i musei senza pagare. La misura riguarda tutti i residenti e punta a valorizzare il patrimonio culturale della città.

A Roma, il 5 febbraio 2026, è entrato in vigore un nuovo sistema tariffario per i musei del Centro storico, che rende gratuiti gli ingressi per tutti i residenti della città. Il sistema, lanciato ufficialmente da parte del Comune, mira a rendere accessibile e vicino al quotidiano chi vive a Roma, offrendo un vantaggio significativo per coloro che frequentano quotidianamente luoghi come i Musei Capitolini, il Museo dei Fori Imperiali, l’Ara Pacis o il Parco Archeologico del Celio. La novità riguarda non soltanto l’accesso gratuito, bensì anche il modo in cui vengono gestiti gli spettatori all’interno dei centri culturali, con un meccanismo semplice: bastano un documento di identità e un ticket per accedere a tutti i musei e aree archeologiche del Sistema Musei Civici di Roma Capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A partire da febbraio, molti musei di Roma sono diventati gratuiti per i residenti.

A Roma, il restyling dei siti storici accelera.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Dall'Ara Pacis ai Fori Imperiali, tutti i musei diventati gratuiti a Roma per i residenti(Adnkronos) - A febbraio è scattata una piccola grande rivoluzione per il Sistema Musei Civici di Roma Capitale. È entrato in vigore il nuovo sistema tariffario che prevede che i musei siano gratuiti ... msn.com

I musei civici e questi monumenti di Roma da febbraio sono gratis per tutti i residenti e universitari: scopri la listaLa Capitale avvia un nuovo modello di tariffe. L’intento è quello di rafforzare la tutela, sostenere la valorizzazione e ampliare l’accessibilità ai Musei Civici e ad alcuni dei suoi luoghi monumental ... greenme.it

