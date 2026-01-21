Non entreremo nel Board of Peace Meloni | bene lo stop ai dazi di Trump Ha vinto il dialogo

Il 21 gennaio 2026, a Roma, il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno condiviso una posizione comune sul tema del Board of Peace, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione internazionale. Meloni ha espresso soddisfazione per lo stop ai dazi di Trump, evidenziando l’approccio dialogante come strumento principale per affrontare le sfide globali.

Roma, 21 gennaio 2026 – "Massima consonanza" di vedute sul tema del Board of Peace tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Ovvero massima consonanza sul rimanere fuori dall'organismo internazionalcommerciale per la ricostruzione di Gaza (e non solo) pensato da Trump, come confermano in camera caritatis dal Quirinale. Motivo principale: il fatto che esuli dalla dottrina dell'articolo 11 della Costituzione per cui l'Italia può associarsi alla limitazione della sovranità solo "in condizioni di parità con gli altri Stati ", tipo le Nazioni Unite, che il Board certo non garantisce.

