Stop a manipolazioni invisibili il Codacons lancia l' osservatorio siciliano sulle trappole digitali

Il Codacons ha avviato un osservatorio in Sicilia dedicato alle trappole digitali, dopo aver scoperto che molte tecniche invisibili influenzano le decisioni di acquisto. La causa principale riguarda le manipolazioni nascoste attraverso pubblicità mirate e algoritmi che dirigono i consumatori verso scelte specifiche. L'iniziativa mira a monitorare e contrastare queste pratiche, offrendo anche supporto ai cittadini. L'osservatorio raccoglie segnalazioni e approfondisce i metodi utilizzati dai sistemi online.

Il Codacons accende un faro sulle nuove forme di condizionamento digitale che incidono in maniera crescente sulle scelte economiche dei consumatori. Nasce in Sicilia l’Osservatorio sulle Trappole Digitali, una struttura permanente di monitoraggio e analisi dedicata alle pratiche online che possono compromettere la piena consapevolezza dell’utente nei processi di acquisto e di adesione ai servizi. Sempre più frequentemente i cittadini segnalano difficoltà nel comprendere con chiarezza condizioni contrattuali, modalità di rinnovo o procedure di recesso, soprattutto nell’ambito di servizi in abbonamento, piattaforme digitali e commercio elettronico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Iniziative per minori in difficoltà: Codacons avvia un osservatorio regionale per contrastare l’esclusione socialeIn Italia, il Codacons ha lanciato un nuovo osservatorio regionale per aiutare i bambini e i ragazzi in difficoltà. Codacons contro le truffe digitali, il vademecum per proteggere i tuoi dati e navigare sicuroIl Codacons lancia un nuovo vademecum per aiutare gli utenti a difendersi dalle truffe online. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. 5 segnali invisibili che indicano una manipolazione psicologica in corsoUn’analisi profonda sulle dinamiche della manipolazione emotiva. Impara a riconoscere i segnali sottili, a comprendere le tattiche psicologiche e a proteggere il tuo equilibrio relazionale. veb.it La campagna referendaria del NO è rivoltante per la quantità di menzogne, falsificazioni, manipolazioni usate per racimolare qualche voto. E mancava solo l’uscita di Gratteri che divide buoni e cattivi: per il No, gli onesti e democratici; per il Sì, i delinquenti e i - facebook.com facebook